Prof. Dr. ERASLAN tarafından, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde “Etkin Sosyal Medya Kullanımı ve Dijital Güvenlik”, "Deprem ve Teknolojik Önlemler" ile Polis Okulunda düzenlenen “Kriminal İletişim, Sosyal Medya ve Terör Örgütleri” konulu konferanslar kapsamında; dijital alanda, sosyal medyada ve cep telefonlarındaki uygulamalar aracılığıyla işlenen yeni nesil suçlar irdelenerek personel bilgilendirildi.

Konferanslara, Polis Örgütü’nün çeşitli birimlerinde görev yapan Polis ile İtfaiye Mensupları ve Sivil Hizmet Görevlileri ile Polis Okulu Müdürlüğü’nde temel eğitimlerini görmekte olan Polis ve İtfaiye aday adaylarının yanı sıra, Polis Genel Müdür Vekili Kasım KUNİ ve Bölüm Müdürleri katıldı.

Konferanslar kapsamında konuşma yapan Polis Okulu Müdürü Hüseyin KAFA, dijital alanda işlenen yeni nesil suçların her geçen gün yenilenip değiştiğini vurguladı ve bu konuda bilinçli olmanın çok önemli olduğuna dikkat çekerek, konferansları düzenleyen Prof. Dr. ERASLAN’a teşekkür etti.

Konferansların tamamlanmasının ardından, Polis Genel Müdür Vekili Kasım KUNİ tarafından Prof. Dr. ERASLAN’a plaket takdim edilerek, KKTC Polis Genel Müdürlüğü’ne eğitim konusunda yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür edildi.