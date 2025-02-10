Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

09.02.2025 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde, İsmail KILAVUZ (E-38) 483 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki NT 404 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru sağ şerit içerisinde seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu şeridini muhafaza etmeyip sol şeride geçmesi neticesinde, o esnada sol şerit içerisinde aynı istikamete doğru seyreden Sultan KOÇ (K-47) yönetimindeki US 110 plakalı aracın sağ yan kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. NT 404 plakalı araç sürücüsü İsmail KILAVUZ aleyhinde alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.