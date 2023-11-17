Polisin açıklaması şöyle:

16.11.2023 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, H.Ö.(E-53), Gazimağusa - Karpaz Anayolu üzerinde Kumyalı’da faaliyet gösteren bir market içerisinden, muhtelif markalarda toplam 70 paket sigarayı alıp ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edilmiştir.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıs tutuklanmış olup, yürütülen ileri soruşturma kapsamında bahse konu şahsın aracında yapılan aramada ise; ayrıca önceden çalınmış olduklarından şüphe edilen, 51 şişe alkollü içki, 16 paket ton balığı, 12 paket çamaşır tozu, 10 paket sigara, 5 paket pil, 3 kutu bitki çayı, 2 adet şampuan, 6 adet el çantası, 1 adet okul çantası ve 1 adet şemsiyeyi kanusuz olarak tasarruf ettiği tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

