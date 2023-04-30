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Lefkoşa’da, kalmakta olduğu ikametgah içerisinde Cuma günü rahatsızlanarak yaşamını yitiren 56 yaşındaki Fatma Özarapköylü'nün yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kanser hastalığı” olduğu tespit edildi. Soruşturma sürüyor.

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