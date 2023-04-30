Lefkoşa’da, kalmakta olduğu ikametgah içerisinde Cuma günü rahatsızlanarak yaşamını yitiren 56 yaşındaki Fatma Özarapköylü'nün yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kanser hastalığı” olduğu tespit edildi. Soruşturma sürüyor.
Lefkoşa’da, kalmakta olduğu ikametgah içerisinde Cuma günü rahatsızlanarak yaşamını yitiren 56 yaşındaki Fatma Özarapköylü'nün yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kanser hastalığı” olduğu tespit edildi. Soruşturma sürüyor.
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