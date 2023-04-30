Redif: Valencia hasadını Haziran ayının ilk haftası tamamlamayı hedefliyoruz Redif: Valencia hasadını Haziran ayının ilk haftası tamamlamayı hedefliyoruz

Lefkoşa’da, kalmakta olduğu ikametgah içerisinde Cuma günü rahatsızlanarak yaşamını yitiren 56 yaşındaki Fatma Özarapköylü'nün yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kanser hastalığı” olduğu tespit edildi. Soruşturma sürüyor.