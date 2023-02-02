“Gazimağusa-Karpaz ana yolu üzerinde Merit Cyprus Garden Otel kavşağı yakınlarında 6 Ocak 2023 tarihinde 57 yaşındaki Ahmet Nurçin, yönetimindeki HB 153 plakalı aracın çarpması sonucu ağır yaralanan yaya Abdülgaffar Durğın (55) Türkiye'de tedavi görmekte olduğu hastanede 1 Şubat 2023 tarihinde yaşamını yitirmiştir.”

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

Gazimağusa-Karpaz ana yolu üzerinde 6 Ocak 2023 tarihinde meydana gelen trafik kaza sında ağır yaralanan yaya 55 yaşındaki Abdülgaffar Durğın , Türkiye’de tedavi görmekte olduğu hastanede dün hayatını kaybetti.

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