“Depremlerde hayatını kaybedenlerin ve Şampiyon Meleklerimizin acısı ilk günkü gibi yüreklerimizi dağlıyor. Bu acı unutulmadı, unutulmayacak. Bu acı dinmedi, dinmeyecek” dedi.

Bakan Berova, 6 Şubat 2023 Asrın Felaketi depremlerinin ikinci yıl dönümü mesajında şunları kaydetti;

“Bundan tam iki yıl önce, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 ilde yıkıma yol açan depremlerde, her birimiz tarifi imkânsız acı ve kayıplar yaşadık.

Başta spor müsabakaları için Adıyaman İsias Otel de, geleceğimizin inşasında umudumuzu yeşerten evlatlarımızı, Şampiyon Meleklerimizi, sağlık ve tatil için Türkiye’de bulunan vatandaşlarımızı kaybettik.

Depremlerde hayatını kaybettiklerimizin acısı ilk günkü gibi yüreklerimizi dağlıyor. Bu acı unutulmadı, unutulmayacak. Bu acı dinmedi, dinmeyecek. Acımız tarifsiz ve çok büyük. Bu acıyı tarif etmek imkânsız.

Bu acı bize, bir kez daha, depremin değil, alınmayan ve ihmal edilen önlemlerin büyük acılar yaşattığını acı da olsa gösterdi.

Evlatlarını kaybeden Şampiyon Meleklerimizin ailelerinin adalet mücadelesinde yanlarında olmaya devam ediyoruz. Çünkü İsias Bizim, Hepimizin Ortak Davası.

Asrın felaketi 6 Şubat Depremleri’nin yıldönümünde, böyle bir acının Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nde, ülkemizde ve dünyada bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, depremde kaybettiğimiz deprem şehitlerimizi rahmetle anıyor, tüm ailelerimize bir kez daha başsağlığı ve sabır diliyoruz.”