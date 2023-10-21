Gazimağusa Limanında, Gazimağusa Polis Müdürlüğü ve Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramalar sonucunda çok sayıda kaçak mal ele geçirildi.

Konuyla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

20.10.2023 tarihinde, 10.30 - 15.30 saatleri arasında, Gazimağusa Limanında, Gazimağusa Polis Müdürlüğü ve Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından üç ayrı gemide yapılan kapsamlı aramalar sonucunda Gümrük ve Rüsumat Dairesine beyan edilmemiş;

İki ayrı dorse içerisinde toplam 17.000 adet ıslak mendil,

Bir dorse içerisinde 103 adet güvenlik kamerası, 19 paket kamera soketi, 3 adet muhabbet kuşu ve çeşitli kozmetik ürünleri,

Beş ayrı dorse içerisinde de muhtelif miktarlarda araba yedek parçaları, veteriner ilacı, demir bağlama makinesi ve muhtelif ballar tespit edilerek ileri işlem için Gümrük ve Rüsumat Dairesi yetkililerine teslim edilmiştir.

Yine aynı tarihte, Gazimağusa Polis Müdürlüğü ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, Gazimağusa Limanından yolcu olarak KKTC’ye giriş yapan A.K.(E-62)’nin valizinde yapılan aramada ise İlaç ve Eczacılık Yasasına aykırı, ithali yasak olan toplam 12 paket cinsel gücü artırıcı ilaç bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.