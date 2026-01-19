Politis ve diğer gazeteler söz konusu şahsın 2023 yılının şubat ayından 2025 yılının aralık ayına kadar olan süre zarfında internet üzerinden dolandırıldığı ve 850 bin Euro’dan fazla para kaybettiği konusunda polise şikâyette bulunduğunu yazdı.

Kendilerini yatırım şirketlerinin temsilcileri olarak tanıtan şahısların söz konusu kişiyle internet üzerinden iletişim kurduklarını ve çeşitli şekillerde para göndermesi konusunda söz konusu şahsı ikna ettiklerini yazan gazete, söz konusu kişilerin ani bir şekilde kendisiyle iletişimi kesmesinin ardından adamın dolandırıldığını anladığını kaydetti.

Haberde polisin konuyu araştırdığı kaydedildi.