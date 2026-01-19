Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberinde Kıbrıslı Rumların yüzde 40’ının, emekliliklerinin ardından 65 yaş civarında sağlık problemleri ve bazı kısıtlamalara sahip bir şekilde yaşadıklarını yazdı.

Gazete “County Health Profile 2025: Cyprus” isimli araştırmaya dayanarak kadınlar için beklenen yaşam süresinin 84-85, erkekler içinse 81 olduğunu yazdı.

Haberde Güney Kıbrıs’ta kadınların büyük oranda yaşamlarının son 18-20 yılında, erkeklerin de yaşamlarının yaklaşık son 15-18 yılında sağlık sorunlarıyla alakalı bazı kısıtlamalarla yaşadıkları ifade edildi.

Öte yandan Güney Kıbrıs’ın istikrarlı bir tempoda yaşlandığını ve bugün nüfusun yüzde 17,7’sinin, bir diğer ifadeyle 6 kişiden neerdeyse birinin 65 yaş ve üstü olduğunu kaydeden gazete, bunun geçmiş yıllarla kıyaslandığında önemli ölçüde arttığını ekledi.