Lefkoşa’da gerçekleştirilen kontrolde ülkede kaçak yaşam sürdüğü tespit edilerek, tutuklanan G.Y. bugün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Gözbaşı, olguları aktardı. Polis, 21 Ekim 2023 tarihinde saat 15.00 raddelerinde Lefkoşa’da Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde; Cürümleri Önleme Şubesi personeli tarafından bölgede şüpheli bulunan zanlının (E-36, Liberya-İşsiz) yapılan muhaceret kontrolünde 14 Ekim 2021 tarihinden itibaren 676 gün KKTC’de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının tutuklanarak, haklarında soruşturma başlatıldığını, alınacak ifadeler olduğunu belirtti. Polis memuru, zanlının ülkede kaçak kaldığı süre içerisinde başka bir suça karışıp karışmadığının araştırılacağını ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.