Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

02.02.2025 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde, Mustafa Metin BIÇKICIOĞLU (E-75) yönetimindeki HR 003 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağa dönüşe geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Asıf NAZIR (E-26) yönetimindeki SZ 076 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çene ve diş kırıkları teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından Ortopedi Servisinde müşahede altına alınmıştır. HR 003 plakalı araç sürücüsü Mustafa Metin BIÇKICIOĞLU aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.