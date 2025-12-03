Olay, 2 Aralık 2025 tarihinde saat 11.00 sıralarında Ecevit Caddesi üzerinde gerçekleşti.
75 yaşındaki G.K, yönetimindeki KP 650 plakalı araçla doğu istikametine dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, yolun sağında yürüyen ve yola giriş yapan G.S'ye çarptı.
Kazada yaralanan Soylar, ambulansla kaldırıldığı Cengiz Topel Hastanesi’nde omurga kırığı teşhisi aldı ve ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Beyin Cerrahi Servisi’ne sevk edilerek müşahede altına alındı.
Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.