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Dokuzuncu dönem milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın konuğu oldu ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu…

İhtiyat Sandığı Müdürlüğüne 8 bin Euro’ya danışman alınmasına yönelik çıkan haberler hakkında konuşan Manavoğlu, “Bir kişi bile çıkıp açıklama yapmadı bu konuyla ilgili. Yönetim kurulundan çıkan karar sonucunda ciddi bir iş yapılacaksa bunun kamuoyuna anlatılması gerekiyor. Söz konusu kişi ücretsiz bu yardımı yapacağını söylüyor. O zaman bu 8 bin Euro nereden çıktı? Siz halkın sıkıntılarını mı çözmeye çalışıyorsunuz yoksa kendi yerinizi mi garantilemeye çalışıyorsunuz? Gardiyanoğlu bu zamana kadar birçok konuda çıkıp açıklama yaptı neden bu konuda sessizliğini koruyor? Demek ki geri planda çok ciddi bir sıkıntı var. Eğer bir baskı varsa bakan bunu da söylesin” dedi.

Manavoğlu, “Kamuyu ve özel sektörü bilen, kendine göre doğruyu yaptığını düşünen ve çalışan bir çalışma bakanı, böyle bir konuda çıkıp açıklama yapamıyor. Bu durum onun da kredisini toplum nazarında aşağı çekiyor. Demek ki geri planda bir üst el var ve bir müdahale söz konusu” diye konuştu.