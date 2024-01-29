Hamza Ersan Saner'in mesajı şu şekilde:

Dünyada kurumların veya şirketlerin başarılı olmasında birçok etmenler bulunmaktadır. Başarılı bir şirket veya yönetimin başarısının ilk anda akıllara şirket yöneticileri tarafından sağlandığı düşünülse bile, işin aslı o şirket yöneticilerine geriden destek veren birçok isimsiz kahramanların ortaya koyduğu başarıdan gelmekte olduğu pek düşünülmez. İşte bu isimsiz kahramanlardan bir tanesi de UBP’ne uzun yıllar özveri ile hizmet etmiş, UBP’nin kurumsal hafızası durumunda olan, dürüst kişiliği, sakin davranışları, babacan tavırları ile UBP’nin 1 tek kuruşunun hibe olmasına asla tahammülü olmayan, UBP için çalışan, UBP nin tüm devlet kurumları veya şirketlerle olan ilişkilerinde UBP’nin menfaatlerini hep ön planda tutan, ailesine önem veren, kıt kanaat imklanları ile evlatlarını en iyi şekilde yurt dışında okutan, birçok maddi imkansızlıklara rağmen ailesine karşı hep fedakarlık gösterip en sonunda evlatları ile başarıya ulaşan ve daha ekleyebileceğim birçok olumlu ozellikleri ile HASAN BAYKURT kardeşimiz (partide hep çalıştığım süre içerisinde EN SEVDİĞİM HASAN diye hitap ettiğim) aramızdan ayrılmış bulunmaktadır.

Ben öncelikle ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum . Hasan BAYKURT’a Allahtan rahmet diliyorum. Mekanın cennet olsun koca yürekli HASAN.