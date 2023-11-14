Ani ölümle ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:
14.11.2023 tarihinde, saat 07:30 sıralarında, Çatalköy’de sakin Margot Hanne PRICE (K-80) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Soruşturma devam etmektedir.
Ani ölümle ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:
14.11.2023 tarihinde, saat 07:30 sıralarında, Çatalköy’de sakin Margot Hanne PRICE (K-80) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Soruşturma devam etmektedir.
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