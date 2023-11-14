KKTC 40 yaşında… Ekrem Ural: Kıbrıs davası dediğinizde Denktaş Bey yüzde yüz haklı çıktı KKTC 40 yaşında… Ekrem Ural: Kıbrıs davası dediğinizde Denktaş Bey yüzde yüz haklı çıktı

Ani ölümle ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

14.11.2023 tarihinde, saat 07:30 sıralarında, Çatalköy’de sakin Margot Hanne PRICE   (K-80) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Soruşturma devam etmektedir.    