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14.11.2023 tarihinde, saat 07:30 sıralarında, Çatalköy’de sakin Margot Hanne PRICE (K-80) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

Ani ölümle ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

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