KKTC ve Türkiye’den toplam 22 üniversitenin katıldığı organizasyon, dört gün sürecek yarışmaların ardından pazartesi günü düzenlenecek kapanış ve ödül töreniyle tamamlanacak.

- Afet senaryolarına dayalı etaplarda yarışacaklar

Yarışmaya katılan ekipler; engel geçme, ahşap köprü kurma, havai hatla kurtarma, beton kütle sürükleme, kütle altı yaralı kurtarma, ilk yardım, enkaza müdahale ve temiz çalışma etaplarında mücadele edecek.

Afet senaryoları doğrultusunda gerçekleştirilecek etaplarda, afetzedelere en kısa sürede ulaşılması, doğru müdahale yöntemlerinin uygulanması, temel ilk yardımın yapılması ve güvenli tahliye süreçlerinin sağlanması hedefleniyor.

- Açılış seremonisi yapıldı, meşale yakıldı

Öte yandan, Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları’nın açılış seremonisi dün akşam Metehan Eğitim ve Tatbikat Alanı’nda gerçekleştirildi.

Organizasyon meşalesinin de yakıldığı seremoniye, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Hakan Balaban, Uluslararası Üniversiteler Arama-Kurtarma Konseyi Başkanı Musa Oytun, üniversite temsilcileri ile arama-kurtarma ekipleri katıldı.

- Balaban: “Afetlere karşı bilinçli bir toplum oluşturulması, olumsuzlukların en az zararla atlatılmasına katkı sağlayacak”

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Hakan Balaban, açılışta yaptığı konuşmada, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen “Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları”nın bu yıl 8’incisinin düzenlendiğine işaret ederek, gençlerin arama-kurtarma faaliyetlerine olan ilgisinin her geçen gün artmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

İklim değişikliğine bağlı afetlerin artışı ile bölgedeki deprem riski nedeniyle afet yönetiminin öneminin ön plana çıktığını kaydeden Balaban, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın paydaşlarla birlikte bilgi, tecrübe ve kapasite artırımı çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Balaban, afet yönetimi alanına toplumun farklı kesimlerinin de katılmasının önemine işaret ederek, ilkokul çağındaki çocuklardan başlayarak üniversite gençliğini de kapsayan toplumsal bir güç oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Afetlere karşı bilinçli bir toplum oluşturulmasının yaşanabilecek olumsuzlukların en az zararla atlatılmasına katkı sağlayacağını vurgulayan Balaban, yetişmiş insan gücünün artmasının özellikle müdahale aşamasında önemli güç kazandıracağını söyledi.

Covid-19 nedeniyle verilen 3 yıllık zorunlu ara dışında organizasyonun 2016 yılından bu yana her yıl düzenlendiğini ve son iki yıldır uluslararası düzeyde gerçekleştirildiğini işaret eden Balaban, bu yıl Türkiye’den 11 üniversitenin katılımıyla organizasyonun daha da büyümesinden memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Katılımcı ekiplere başarı dileyen Balaban, öğrencilerin yarışma süresince rekabetten çok kalıcı dostluklar edinmeye önem vermesi gerektiğini ifade ederek, organizasyonun insan hayatına dokunan hayati bir amaca hizmet ettiğini unutmamaları çağrısında bulundu.

Balaban, yarışmalar sırasında edinilecek deneyim ve afet durumlarında karşılaşılabilecek zorluklara ilişkin kazanılacak tecrübenin katılımcılar için en değerli kazanım olacağına inandığını belirterek, benzer faaliyetleri geliştirilerek sürdürmede kararlı olduklarını söyledi.

- Oytun: ”Burada edinilecek bilgi ve deneyimler, gelecekte bir insanın hayatına dokunabilecek nitelikte”

Uluslararası Üniversiteler Arama-Kurtarma Konseyi Başkanı Musa Oytun da konuşmasında, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği bulunan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı personeline teşekkür etti.

Doğal afet risklerinin bulunduğu bir coğrafyada yaşandığına dikkat çeken Oytun, afetlere hazırlıklı olmanın büyük önem taşıdığını vurguladı.

Oyunların bir yarışma formatında düzenlendiğini ancak kendileri açısından birinciliğin ön planda olmadığını ifade eden Oytun, burada edinilecek bilgi ve deneyimlerin gelecekte bir insanın hayatına dokunabilecek nitelikte olduğunu söyledi.

Katılımcıların birlik, beraberlik ve bilgiyle her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğini belirten Oytun, geçen yıl 14 üniversitenin katıldığı organizasyonda bu yıl 22 üniversitenin yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Katılımın gelecek yıllarda daha da artacağına inandığını ifade eden Oytun, öğrencilere ve akademisyenlere teşekkür ederek başarılar diledi.

- Kaba: “Arama-kurtarma faaliyetleri disiplin, güven ve dayanışma gerektiriyor”

USARGames 2025 şampiyonu Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Arama Kurtarma Ekibi Lideri Bekir Kaba ise konuşmasında, geçen yıl kazandıkları kupanın yalnızca bir yarışma başarısını değil, yoğun eğitim süreçleri, ekip ruhu ve hayat kurtarma sorumluluğunu temsil ettiğini söyledi.

Arama-kurtarma faaliyetlerinin disiplin, güven ve dayanışma gerektirdiğini belirten Kaba, afetlerin sınır tanımadığı bir dünyada üniversite öğrencilerinin insanlığın en zor anlarında görev alabilmek için kendilerini geliştirdiğini ifade etti.

Yarışmalarda rekabet yaşansa da herkesin aynı amaca hizmet ettiğini kaydeden Kaba, gerçek başarının olası afetlerde birlikte çalışılabilecek dostluklar kazanmak olduğunu söyledi.

Kaba, organizasyonun öğretici ve güvenli geçmesi temennisinde bulunarak, tüm ekiplere başarılar diledi.

Konuşmaların ardından SSTB Arama Kurtarma Şube Müdürü Hüseyin Soybir tarafından yarışma programı ve kuralları hakkında bilgi verildi.

Daha sonra oyunlara katılan ekiplerin kura çekimi yapılırken, açılış programı Lefkoşa Folklor ve Gençlik Merkezi (FOGEM) ile Dikmen Gençlik Merkezi halk dansları ekiplerinin gösterileriyle tamamlandı.