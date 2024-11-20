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Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararında, Genel Tarım Sigortası Fonu Fon Yönetim Kurulu’nun 32/2024 sayılı kararı doğrultusunda tahıl (arpa, buğday, yulaf, hasıllık, tritikale), yem bitkisi (fiğ-vigo, favetta) ve yemlik baklagiller (nohut, mercimek) ekili alanlarla ilgili kuraklık haritasına da yer verildi.

İskele ilçesinde ise kuraklık tan zarar gören köy bulunmuyor.

Listede Lefkoşa ilçesinden 37, Gazimağusa ilçesinden 21, Girne ilçesinden 9, Güzelyurt ilçesinden 16 ve Lefke ilçesinden de 13 köy yer alıyor.

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