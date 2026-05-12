Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın açıklaması şöyle:

"TÜRKİYE’YE RACON MU KESELİM?

Türkiye Cumhuriyetinin 15 civarında vatandaşımızın ülkeye giriş yasağını kaldırması ile ilgili tartışmalar devam ediyor…

Bazıları bardağa dolu tarafından bakıp;”Aman ne güzel. Darısı diğer arkadaşlarımızın başına” derken, bazıları da;”Niye hepsinin değil de bazılarının yasağı kalktı?” sorusunu sorarak, yasağın kalkmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanı olmak üzere herkese veryansın ediyorlar.

Bu koroya katılanlardan birisi de Eski Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı oldu.

Düşünüyorumda, şayet Sayın Akıncı bu dönemde Cumhurbaşkanı olsaydı, mesela yasakların kaldırılması için Türkiye’ye ne gibi YAPTIRIMLAR uygulayacaktı. Veya hangi harika ikili ilişkilerini kullanıp, hangi diplomatik yöntemlerle Türkiyeyi ikna edecekti…

Yahu arkadaşlar iğneyi kendimize, çuvaldızı Türkiye’ye batıralım. Bir sorun bakalım İçişleri Bakanına. Son bir ayda, tipini beğenmediğimiz için kaç Türkiye veya diğer Türk Cumhuriyeti vatandaşını kapıdan geri çevirdik. İtiraz edenlere de; “Bu bizim egemenlik hakkımız. Muhaceret yasamız, polisimize bu hakkı veriyor” demiyor muyuz?

Kabadayılıkla veya Türkiye’ye posta koymakla bu iş çözülmez. Bakın kim yaptı ise yaptı, 15 arkadaşımızın yasağı şu veya bu şekilde kalktı. Gelin aynı uğraşı diğer arkadaşlarımız için de verelim.

Bu konuda Türkiye’ye posta koyup, etimize budumuza bakmadan racon kesmenin laf bize bir faydası olmaz."