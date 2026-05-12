Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bilgiye sunuşlarla başladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması, bilgiye sunuldu.

Ardından 20-24 Nisan tarihleri arasında Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi (AKPA) Genel Kurul Toplantısına katılan UBP Milletvekili Hasan Taçoy ve CTP Milletvekili Armağan Candan'dan oluşan heyetin, toplantıya ilişkin çalışma raporu sunuldu. Raporu okuyan UBP Milletvekili Hasan Taçoy, Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi'nde ele alınacak mülkiyet başlığıyla ilgili karar konusunda, gerekli girişimlerin haziran ayına kadar yapılmaması halinde kötü sonuçlar yaşanacağını söyledi.

-Candan

Rapor konusunda söz alan CTP Milletvekili Armağan Candan, Genel Kurul çalışmalarına katılmadan önce Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanlığı ve diplomatlarla ön toplantılar yaptıklarını söyleyerek, kurumlar arası istişarenin önemli olduğunu belirtti.

Haziran ayında Strazburg’ta Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi toplantısında mülkiyete ilişkin önemli bir oylama gerçekleşeceğini anlatan Candan, Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve gerekirse Türkiye Cumhuriyeti’nin bu toplantıya dair girişimlerini hızlandırması gerektiğini ifade etti.

AKPA toplantılarında görüşlerini ve pozisyonlarının ne olduğuna dair bilgi verme fırsatı bulduklarını söyleyen Candan, İstanbul ve Atina’da yapılacak olan AKPA toplantılarına da katılacaklarını vurguladı. Candan, AKPA Başkanı ile doğrudan görüştüklerini belirterek, Kıbrıs ziyaretlerinde, Kıbrıslı Türklerle de görüşme yapılması konusundaki hassasiyetini ilettiklerini söyledi.

Bu sabah Ledra Palas’ta gerçekleşen toplantının önemini dile getiren Candan, toplantıda görüşülen konulara değindi.

Genel Kurul’da daha sonra gündem gereği güncel konuşmalara geçildi.

-Çavuş

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da, Salahi Şahiner’in “duyumlar aldım” ifadelerini kullanarak konuşma yapmasını eleştirdi ve devletin duyumlarla yönetilemeyeceğini belirtti.

Çavuş, KIB-TEK akaryakıt stoğunun üretim arttığı için artırıldığını söyledi ve gerçekleşme miktarları hakkında bilgi verdi. Akaryakıt temin miktarının yükselmesinin bir öngörü olduğunu belirten Çavuş, elektrik fiyatlarının mevcut stoğun varlığı sayesinde yükseltilmediğini vurguladı.

Depolama alanlarında yapılan uygulamanın ise doğu olduğunu ifade eden Çavuş, dizel motorların ülkeye tekrar gelmesiyle depolama ihtiyacı doğduğunu ve mazot/dizel depolarına kapasite artırımı yapılarak yeniden tam olarak kullanılabildiğini söyledi.

Kurumun, iç piyasadaki akaryakıt maliyetlerini düşürebilmek ve deniz kaynaklı direkt alım (denizden karaya alım) yapabilmek için 5 bin tonluk depoya ihtiyacı olduğunu anlatan Çavuş, bu yatırımın gerekli olduğunu vurguladı.

Teknecik’te yaşanan arızaların ise tamamen yüklenici firma yükümlülüğünde olduğunu belirten Çavuş, ülkenin bölgedeki savaş sebebiyle zor günlerden geçtiğini ve Maliye Bakanlığı’nın son altı aydır, her argümanı sahada uygulamaya çalıştığını kaydetti.

Çavuş, tüm ülkelerin elektrik fiyatlarında artışa gitmesine rağmen, hükümetin, artış yapmamak için borçlanma ve sübvanse yoluna başvurduğunu anlattı. Hükümetin, vatandaş için tedbirler, önlemler, vizyon ve öngörüyle devam edeceğini söyledi.