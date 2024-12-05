Fisher, geminin Doğu Akdeniz’deki görev süresi kapsamında Kıbrıs’a demirlediğini belirtti.

USS THE SULLIVANS’ın adını, II. Dünya Savaşı sırasında Pasifik’te düşman ateşi sonucu yaşamını yitiren Sullivan kardeşlerden aldığını hatırlatan Fisher, George, Francis, Joseph, Madison ve Albert Sullivan’ın aynı gemide hayatını kaybettiğini ve bu kaybın savaş boyunca bir Amerikan ailesinin yaşadığı en büyük kayıp olduğunu ifade etti.

Tatillerde ailesinden uzakta görev yapan askerlere minnettar olduklarını dile getiren Fisher, geminin Kıbrıs’taki varlığını kutladı.