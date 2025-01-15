Ani ölümle ilgili polisten verilen bilgi şu şekilde:

14.01.2025 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Geçitköy’de, Geçitköy Barajı Pompa İstasyonu içerisinde çalışan Halit ÇELİKSU (E-42), bakımı işi yaptığı sırada muhtemelen elektrik akımına kapılması sonucu yaralanmıştır. Adı edilen ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecektir. Soruşturma devam etmektedir.