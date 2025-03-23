Berişbek ve Yılmaz'ın ölümü ile ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

22.03.2025 tarihinde, saat 16:45 sıralarında, Boğazköy'de sakin Mehmet BERİŞBEK (E-51), Boğazköy Şht Sonay Özdayı Caddesi üzerinde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanması sonucu kaldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

22.03.2025 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Girne'de sakin İbrahim YILMAZ, Girne’de bulunduğu restoran içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.