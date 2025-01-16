Muhittin DÖNMEZSOY'un ölümü ile ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

15.01.2025 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Kalkanlı’da sakin Muhittin DÖNMEZSOY (E-52), kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde yaşamını yitirmiş şeklide bulunmuştur. Adı edilenin cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp veya cebir izine rastlanmamış olup yapılan otopsisinde ise, ölüm sebebinin “Stentli Aterosklerotik ve Hipertrofik Kalp Hastalığı” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.