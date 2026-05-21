Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren Polis Memuru Fırat Uğuroğlu, 8 Nisan 2026 tarihinde Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir elektronik eşya satış mağazasında satış personeli olarak çalışan zanlının, makbuz karşılığında müşteriden aldığı 2 bin doları çalıştığı şirkete teslim etmeyerek sirkat ettiğini söyledi.

Polis, olayla ilgili şikâyetin 12 Mayıs 2026 tarihinde yapıldığını, zanlının aynı gün tutuklanarak hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti. Zanlının suçunu kabul eder nitelikte ifade verdiğini kaydeden polis, zanlının iki kez mahkemeye çıkarılarak toplam 9 gün ek tutukluluk süresi alındığını söyledi.

Soruşturma kapsamında 5 ifade temin edildiğini aktaran polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının işten çıkarıldığını ve çalışma izninin iptal edildiğini belirterek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan S.A. ise çok pişman olduğunu söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.