Füsun Cemaller başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Gülay Uğur’dan oluşan mahkeme heyetinin kararını Barkın okudu. Mahkemenin, sanıkları kendi ikrarları ile mahkemeye sunulan olgu ve emareler ışığında suçlu bularak mahkum ettiğini açıklayan Barkın, sahte resmi evrakı tedavüle sürme suçunun 11 yıla kadar hapis cezası öngören ciddi, yaygın ve artış gösteren suçlardan biri olduğuna dikkat çekti.

Yargıç, kamu yararı gereği bu tür suçlara caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini vurguladı. Olayın detaylarına değinen Barkın, sanıkların başka bir kişi tarafından hazırlanarak kendilerine WhatsApp üzerinden gönderilen Çalışma Bakanlığı’na ait sahte ön izin belgesini Ercan Havalimanı’nda görevli memura ibraz ederek tedavüle sürdüklerini kaydetti.

İşlenen suçun halkı huzursuz eden ve devlet otoritesine karşı işlenen suçlar kapsamında değerlendirildiğini belirten Barkın, bunun ağırlaştırıcı unsur olarak dikkate alındığını ifade etti.

Öte yandan sanıkların genç ve sabıkasız oluşlarını, ülkelerindeki ekonomik sıkıntılar nedeniyle daha iyi yaşam koşulları arayışıyla ülkeye geldiklerini lehe değerlendirdiklerini belirten Barkın, tüm olgular ışığında sanıkların birer yıl hapis cezasına mahkum edildiğini açıkladı.