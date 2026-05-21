Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren Polis Memuru Afet Olgan, zanlı Y.M.G.’nin 19 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 sıralarında Ercan Havalimanı’nda “Kale 8” olarak bilinen polis kontrol noktasında, beraberinde taşıdığı “Life Parcel” ibareli ve referans numaralı embriyo tankı içerisinde bulunan dört ayrı tüpte toplam dört embriyo ile yetkili makamdan izinsiz şekilde KKTC’den çıkış yapmaya çalıştığı sırada tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis, yürütülen soruşturmada söz konusu embriyoların Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir tüp bebek merkezinden temin edildiğinin belirlendiğini aktardı. Yapılan ileri soruşturmada embriyoların KKTC dışına çıkarılması için yetkili makamlardan herhangi bir izin alınmadığının, yalnızca başvuru yapıldığının tespit edildiğini belirten polis, embriyoların emare olarak alındığını kaydetti.

Polis memuru, zanlının meseleyle ilgili gönüllü ifade verdiğini, Sağlık Bakanlığı nezdinde yapılan araştırmada ise başvurunun bulunduğunun ancak henüz onay verilmediğinin öğrenildiğini söyledi.

Soruşturmanın devamında F.Y.G.’nin talimat verdiği, N.B.T.’nin ise izin sürecinde onay verdiğinin tespit edildiğini belirten polis, zanlıların 20 Mayıs tarihinde tutuklandığını ifade etti.

Polis, alınması gereken ifadeler ile incelenecek kamera görüntülerinin bulunduğunu belirterek, soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülebilmesi adına zanlıların bir süre daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.