Polisten edinilen bilgilere göre, saat 17.30 sıralarında Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde Gazimağusa istikametine doğru seyreden O.Ç. (E-80) yönetimindeki BP 613 plakalı araç, Turunçlu Kavşağı’na geldiği sırada, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Turunçlu Köyü’ne dönmek istedi. Bu esnada anayolda Lefkoşa istikametine doğru seyreden H.K. (E-50) yönetimindeki TNN 613 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu iki araç çarpıştı.

Kaza sonucu BP 613 plakalı araçta yolcu olarak bulunan B.Ç. (K-79) yaralandı. Kaburga kemiklerinde kırık teşhisiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahisi Servisi’ne kaldırılan B.Ç., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 19 Ocak 2026 tarihinde hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Erhürman: Görüşmeye hazırız
Cumhurbaşkanı Erhürman: Görüşmeye hazırız
İçeriği Görüntüle

Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.