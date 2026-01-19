Polisten edinilen bilgilere göre, saat 17.30 sıralarında Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde Gazimağusa istikametine doğru seyreden O.Ç. (E-80) yönetimindeki BP 613 plakalı araç, Turunçlu Kavşağı’na geldiği sırada, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Turunçlu Köyü’ne dönmek istedi. Bu esnada anayolda Lefkoşa istikametine doğru seyreden H.K. (E-50) yönetimindeki TNN 613 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu iki araç çarpıştı.

Kaza sonucu BP 613 plakalı araçta yolcu olarak bulunan B.Ç. (K-79) yaralandı. Kaburga kemiklerinde kırık teşhisiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahisi Servisi’ne kaldırılan B.Ç., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 19 Ocak 2026 tarihinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.