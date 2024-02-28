Kumser’in vefatı başta ailesi ve akrabaları olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Tuncel’in cenazesinin bugün öğle namazına müteakip Gönyeli Kabristanlığı’na defnedileceği öğrenildi.
Gündem Kıbrıs olarak Kumser ailesine başsağlığı diliyoruz.
Kumser’in vefatı başta ailesi ve akrabaları olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Tuncel’in cenazesinin bugün öğle namazına müteakip Gönyeli Kabristanlığı’na defnedileceği öğrenildi.
Gündem Kıbrıs olarak Kumser ailesine başsağlığı diliyoruz.
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