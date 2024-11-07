Mektubunda oğluna seslenen Sağır, ‘Annen adalet arayışına devam ediyor, Adalet yerini bulana kadar asla pes etmeyeceğim’ ifadelerini kullandı.

İşte o mektup…

CEMRE’ME MEKTUP

Cemre’m 26 Şubat 2024 ‘te 2.85 mlg alkollü 19 yaşındaki sorumsuz bir sürücü seni bu hayattan kopardığından beri ne kadar üzücü olaylar yaşandı bir bilsen…

Trafik çarpışmalarında 40 sevdiğimizi daha kaybettik. 40 ailenin ocağına daha ateş düştü. 40 ailede kimisi evladını ,kimisi babasını ,kimisi eşini kaybetti. Maalesef yaşanan bu kadar acıdan daha ders almadı toplumdaki insanlarımız .Hala alkollü, hızlı araç kullanmaya devam ediyor coğu kesim.

Çocuklara tecavüz edenleri mi , hayvanlara eziyet edip zehirleyip öldürenleri mi ,başı kesilen genç kızlarımı , Filistin’de devam eden katliamları mı, hastanede alkollü mama verilen mama yüzünden melek olup giden Mihriban bebeğimi , Adalet arayan ailleri mi neyi yazacağımı bilemedim

Anlayacağın dünya kötülük ,nefret ve umursamaz insanlarla dolup taşmış . Olaysız bir gün geçmiyor.

Annen adalet arayışına devam ediyor ve ADALET YERİNİ BULASIYA KADAR ASLA PES ETMEYECEK .Her geçen gün daha fazla gün özlüyorum seni …

Seni yüreklerde yaşatmaya devam ediyorum .

Hikayen yarım KALMAYACAK SANA SÖZ CEMREM..

ÖZLEDİM BE GÖZÜMÜN NURU CEMREMMMM……