Afet ve Acil Durum Yönetimi Yasa Tasarısı, ülke genelinde olası bir afet ve acil durumlara ilişkin verilmesi zorunlu hizmetin kriz yönetimi sırasında etkin bir şekilde yerine getirilmesi konusunda gerekli önlemlerin alınması, öncesinde afet ve acil duruma yönelik hazırlık ve ortaya çıkması muhtemel zararları önlemeye veya azaltmaya yönelik çalışmalar yapılması, herhangi bir afet ve acil durumunda müdahalenin planlanması ve sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarının yürütülmesi ve tüm bu çalışma ve planlama doğrultusunda diğer ilgili kurum ve kuruşlarla koordinasyonun sağlıklı bir şekilde sağlanması, söz konusu hususlarla ilgili stratejik politikalar geliştirip yürütülmesi ve uygulanması amacıyla hazırlandı.

Bu yasa tasarısı yanında Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı da yayımlandı.