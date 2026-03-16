Polis memuru Ali Osman Dikel mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlının 10 Mart 2026 tarihinde saat 15.00 sıralarında Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde yönetimindeki JV 356 plakalı salon araç ile soldan ikinci şerit içerisinde kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, Kanerler Ltd. önlerine geldiğinde yolun doğu kısmından batı kısmına doğru yaya olarak geçmekte olan F.C. (78)’ya çarptığını söyledi.

Polis, çarpmanın etkisiyle sol ileriye doğru savrulan yayanın o esnada yolun solunda bulunan cep içerisinde park halinde bulunan VM 912 plakalı salon aracın sağ arka köşesine çarptığını belirtti. Kazada ağır yaralanan yayanın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını ve yapılan müdahalenin ardından Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındığını kaydetti.

Soruşturma kapsamında zanlının tutuklandığını ve mahkemeden 5 gün ek süre alındığını belirten polis, bu süre içerisinde kamera görüntülerinin incelendiğini ve görgü tanıklarının tespit edildiğini söyledi. Polis, yaralının hayati tehlikesinin devam ettiğini ancak zanlının soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini, ülkede öğrenci izniyle bulunduğunu ifade ederek teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 60 bin TL nakit teminat yatırmasına, iki kefilin birer milyon TL kefalet senedi imzalamasına ve haftada bir gün ispat-ı vücut yapmasına emir verdi.