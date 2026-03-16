Polis memuru Serhan Yıldıran mahkemede olguları aktardı. Polis, Lefkoşa’da Girne Caddesi üzerinde Göç İdaresi ile Muhaceret Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontroller sırasında tespit edilen zanlının muhaceret kontrolünün yapıldığını söyledi. Yapılan kontrolde zanlının 20 Ağustos 2022 tarihinden itibaren toplam 1300 gündür KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin belirlendiğini açıkladı.

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını ve ihraç işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli yazışmaların gerçekleştirileceğini belirterek mahkemeden 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının soruşturma kapsamında 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.