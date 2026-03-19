İngiliz Üsler İdaresi, İngiliz Egemen Üssü Ağrotur'da bugün içerisinde vatandaşların evde kalmasını ve pencere kenarlarından uzak durmasını isteyen güvenlik uyarısını verdi.

En.Philenews'de yer alan habere göre uyarıda, sakinlerin pencerelerden uzak durmaları ve sağlam mobilyaların arkasında veya altında korunmaları istenmişti. Akabinde yapılan açıklamada ise tehdit oluşturan olayın sona erdiği belirtilerek hareket kısıtlamalarının kaldırıldığı duyuruldu.

Yetkililer, tehdidin niteliğine ilişkin herhangi bir detayı henüz paylaşmadı.