Akaryakıt ürünlerinin fiyatlarında bu hafta düzenleme yapılmadı.

Hükümet son fiyat düzenlemesini 29 Aralık 2022 tarihinde yapmış, 95 ve 98 oktan benzinde 57 kuruş, euro dieselde 61 kuruş ve gaz yağında 42 kuruş artışa gitmişti.

Yürürlükteki akaryakıt fiyatları şöyle:

95 oktan kurşunsuz benzin- 18,57 TL

98 oktan kurşunsuz benzin-18,88 TL

Euro Dizel 20,54 TL

Gaz yağı 20,27 TL

Hükümet, 2022 Mart ayından bu yana yürürlükte olan akaryakıt fiyatlarının günlük belirlenmesi uygulamasına 8 Eylül 2022 itibarıyla son vermişti.

Fiyat değişimleri o tarihten bu yana haftalık olarak gerçekleşiyor. Üç aydır cuma günleri yapılan fiyat düzenlemesinin, 5 Aralık'ta alınan kararla perşembeleri yapılmasına karar verilmişti. Uygulama 13 Mart 2023 tarihine kadar devam edecek.