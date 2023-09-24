Başbakan Üstel: Halkımıza hükümetimizin icraatlarını anlatmak için yollardayız Başbakan Üstel: Halkımıza hükümetimizin icraatlarını anlatmak için yollardayız

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 05.12'de 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yaklaşık 6,41 kilometre derinlikte gerçekleşti.