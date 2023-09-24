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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 05.12'de 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Başbakan Üstel: Halkımıza hükümetimizin icraatlarını anlatmak için yollardayız

Başbakan Üstel: Halkımıza hükümetimizin icraatlarını anlatmak için yollardayız

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