Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 05.12'de 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yaklaşık 6,41 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 05.12'de 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yaklaşık 6,41 kilometre derinlikte gerçekleşti.
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P