Ülke genelinde yoğun yağışlar devam ediyor…

Bazı bölgeler sağanak yağmurların etkisi altında kalırken, bazı bölgelerde ise yoğun dolu yağışları meydana geldi.

AKDOĞAN’DA YOLLAR BEYAZA BÜRÜNDÜ

Yoğun dolu yağışlarının yaşandığı bölgelerden biri olan Akdoğan’da yollar beyaza büründü.

Bölgedeki vatandaşlar tatarından kameralara yansıyan görüntüler, sosyal medyada büyük ilgili gördü.

METEOROLOJİ’DEN UYARI

Meteoroloji Dairesi, bugün saat 11.00’den 17.00’ye kadar yağışların yer yer etkili olmasının beklendiğini duyurdu.

Daireden yapılan açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgede devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması tavsiye edildi.