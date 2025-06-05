Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri ve milletvekili Serhat Akpınar, kamuoyunda gündem olan açıklamalara yönelik yazılı bir basın bildirisi yayımladı. Açıklamasında, DP’nin tarihsel mirasına ve kurumsal duruşuna dikkat çeken Akpınar, özellikle Serdar Denktaş’a yönelik değerlendirmeleriyle dikkat çekti.

“Partimizin kurucu kadrosunda yer almış ve geçmişte Genel Başkanlık görevini üstlenmiş olan Sayın Serdar Denktaş, bu tarihi sürecin şekillenmesinde elbette önemli katkılar sunmuştur” diyen Akpınar, bu katkılara duyulan saygı ve vefanın baki olduğunu vurguladı.

Akpınar, Serdar Denktaş’ı yalnızca siyasi kimliğiyle değil, toplumsal duyarlılığı yüksek bir birey olarak da tanıdığını belirterek, “Kendisine her zaman bir büyüğüm, bir kardeşim olarak sevgi ve saygı duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın fikir mirasının altını çizen Akpınar, bu mirasın sadece kendi dönemini değil, bugünü ve geleceği de etkileyen bir ilham kaynağı olduğunu söyledi. Bu bağlamda Serdar Denktaş’ın hassasiyetlerini anlayışla karşıladığını belirtti.

Ancak Demokrat Parti olarak alınan kararların arkasında olduklarını belirten Akpınar, “Kişisel düşünceler ne olursa olsun, alınan kararların dışında kamuoyuna yansıyan farklı beyanları, Demokrat Parti’nin ortak iradesine ve tarihi sorumluluğuna gölge düşürecek bir yaklaşım olarak görmekteyiz” dedi.

Akpınar, Serdar Denktaş’ın daha önce kamuoyuna açıkladığı gibi, parti çatısı altında aday olma yönünde bir kararlılık göstermediğini ve farklı siyasi arayışlar içinde olduğunun anlaşıldığını belirtti. “Bu süreçte parti çatısı altında hareket etmiş olsaydı, tam destek alacağından şüphesi olmamalıydı” ifadelerine yer verdi.

DP Genel Sekreteri Akpınar, Denktaş’a şu çağrıyı yaptı:

“Demokrat Parti’nin bugünkü duruşuna ve demokratik işleyişine gölge düşürecek bir muhalefet sergilememesini; partimizin aldığı kararları ve temsil ettiği tarihi misyonu gözeterek, kişisel görüşlerini kendisinde saklı tutma olgunluğunu göstermesini temenni ediyorum.”

“Bugün bizlere düşen görev; ayrışmak değil birleşmek, kutuplaşmak değil kucaklaşmak” diyen Akpınar, DP Parti Meclisi’nin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı destekleme kararının arkasında durduklarını bir kez daha yineledi.

Bu kararın sadece bir siyasi tercih değil, “bir devlet aklının, tarihi sorumluluğun ve halk iradesinin ifadesi” olduğunu belirten Akpınar, kamuoyuna saygılarını sundu.