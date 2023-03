Yeni bir huy oldu her sıkışan veya bir şey isteyen çıkıp manalı manasız açıklamalar yapıyor…

Özellikle bu hafta açıklamaları ile gündem olan DP milletvekili Serhat Akpınar’da bunlardan birisi…

Önce çıkıp “İnsanlar, meyhanelere harcadığı paraları çocukların geleceği için kullanmalıdır” dedi…

Neden? Çünkü kendisine göre halk “Rehavette” imiş…

Bu ruh halinden çıkmalıymış…

…

Sonra Sayın Akpınar çıkıp meclis kürsüsünden, mahkemelerde “Haciz tehditleri” ve kararları altında olan yurttaşların korunması, Vakıflar İdaresi’nin “Akıl dışı” diye nitelendirdiği uygulamalarına son verilmesi gerektiğini belirtti…

Ve mensubu olduğu hükümeti bu konuları süratle gündeme almaya çağırdı…

Bir de yetmedi, vatandaşı kendisi ve partisi ile iletişime geçmesi için çağrıda bulundu…

…

Allah Allah neler oluyor yahu?

Sayın Akpınar’ın açıklamaları doğrudan adres gösteriyor ve bir de seferberlik çağrısında bulunuyor…

Neden acaba?

…

Konuyu uzatmaya gerek yok doğrudan söyleyeyim en iyisi...

Nasıl vekil olduğu konusunda çeşitli iddialar bulunan,

Seçim döneminde sempatik kurabiyeleri, çuvalla para dağıtma ve rüşvet iddiaları ile ortalığı kaldırıp oturtan,

Birazcık daha geriye gittiğimizde çalışanlarının sosyal sigorta yatırımlarını ödemediği için haftalarca gündem olan,

GAÜ’deki odasında çıkan “ŞAİBELİ” yangın ile yine gündeme gelen Sayın Akpınar, Vakıflar İdaresi’ne de 25 Milyon TL borç takmış…

E tabi haliyle de Vakıflar İdaresi kiralarını alamadığı için yasal hakkını kullanarak kendisini ve GAÜ’yü mahkemeye vermiş…

O yüzdendir yani Sayın Akpınar’ın meclis kürsüsüne çıkıp boy boy naralar atması…

…

Kendisine göre “Akıl dışı” olan ama realitede “Yasal” olan bu uygulama karşısında kendisi “Milletvekili” olduğu için bir ayrıcalık mı bekliyordu?

Her ne şekilde seçilmiş olursa olsun mecliste milleti temsil eden bir milletvekili “Kendisine” değil “Millete” çalışır…

Siz orada halkı temsil etmek ve halkın sorunlarını gündeme getirmek için oturuyorsunuz…

Kendi sorunlarınız için değil Sayın Akpınar…

…

Umuyorum ki içerisinde bulunduğunuz bu “REHAVETTEN” bir an önce çıkar ve daha “AKILCI” söylemler ile gündeme gelirsiniz…

Bu söylemler ne size, ne partinize ne de temsil ettiğiniz halka yakışmıyor…

Aksine küçük düşürüyor…

Bilginiz olsun…

…