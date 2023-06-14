Demokrat Parti (DP) Milletvekili Adayı Serhan Aktunç, BRT 1’de Pembe Paşaoğlu’nun hazırlayıp sunduğu 17’nci Saat programına konuk oldu.

Serhan Aktunç, sözde değil özde insanlarla beraber olmaya çalıştığını söyledi:

“İnsanlara dokunmaya çalışıyoruz. Sözde değil, özde insanlarla beraber olmaya çalışıyoruz ve bu da halkımızla seçim propaganda çalışmaları kapsamında bir görüşme de değildir. Çünkü ben her zaman halktan biri olarak hareket ettim. Ekonomik sıkıntılar içinde olduğumuz bu günlerde daha mütevazi bir bütçeyle, bütün dernekleri gezmeye çalışıyorum. Sendikalara gidiyoruz. Sivil toplum örgütlerine ben sürekli gidiyorum. Televizyon programlarına herhalde en çok çıkanlardan bir tanesi benim. Hep şu var; muhalefet de iktidar da sürekli konuşurlar. Eleştirirler özel sektör sıkıda diye. Ama baktığımızda daha fazla bütçe ayrılıyor bu seçim harcamalarına. Biz halkımıza söz verdik. Mütevazi olacağız. Onlar gibi, halkın gibi olmaya çalışacağız. Onların sıkıntılarını bildiğimizden dolayı, sözümüzün arkasında duracağımız vaatler yapıyoruz. O yüzden her yere gidiyorum ben açıkçası. Herkese dokunmaya çalışıyorum. Sözüm de buydu, bu doğrultuda gidiyoruz. “

“ÜRETMEKTEN HER ZAMAN MUTLULUK DUYARIM”

Serhan Aktunç, ülke insanına dokunduğunu hissettiğini, “Lefke, İskele, Karpaz taraflarını çok severim. Orada yeni yeni insanlarla tanışıyoruz. Tabii ki geçen seçimde de çok gezdik ama şu anda bireysel olarak insanlar evlerine çağırıyor bizi. Ben gastronomiyi çok severim. Gidiyoruz insanlar bize ellerinde ne varsa onları tattırıyorlar. Çocuklarıyla aileleriyle görüşüyoruz. Değişik yerlere gittiğimde değişik insanlarla beraber oluyorum. Halkın içine giriyoruz. Beraber yeni bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. O yüzden mutluyum açıkçası. Bir şeyler yapıyorum çünkü. Ülkemin insanlarına dokunduğumu da hissediyorum” şeklinde ifade etti.

“TARİF EDİLEMEZ BİR MOTİVASYON”

Aktunç, kadınların ve gençlerin üretkenliğinin kendisi için çok önemli olduğunu ifade ederek, “En son Yarköy’e gitmiştik. Oradaki kadınlar bir şeyler üretmeye çalışıyorlar. O bölgede kil var, ondan ürettikleri ürünler var. Onlara destek olmaya çalışıyoruz. Halı üretmek istiyor oradaki kadınlarımız. Onlara bu halıları üretecekleri mekanizmaların kurulmasıyla ilgili destek veriyoruz. Yorucu mu? Yorucu. Ama ülkenin her tarafını gezip gördüğümde de mutlu oluyorum. Onların bir şey yapmaya çalışması ve samimi olan insanlara onlar gibi hisseden insanlara gerçekten açık ya kapıları, bu anlaşılamaz, tarif edilemez bir motivasyon. Elimden geldiğince bu şekilde çalışıyorum. Bu da bana yeter. Ben kazandığımı o yönden hissediyorum şimdiden” şeklinde söyledi.

“HİÇBİR PARTİNİN CESARET EDEMEDİĞİNİ BİZ YAPTIK”

Aktunç, Girne Antik Liman restorasyon çalışmaları hakkında da bilgiler vererek, “Alalım yirmi senelik hükümet programlarını. O günden bugüne kadar, bütün turizm bakanları Antik Liman’da çalışmalar başlatacaklarını söyledi, gidip oradaki esnafla görüştü ama hiçbiri çalışma başlatacak cesarete sahip olamadı. Biz cesaretle ve samimiyetle yola çıktık. Yapılması gerekeni başlattık” ifadelerini kullandı.

Aktunç, neredeyse asırlardır dokunulmayan Antik Liman restorasyon projesinin gerekliliğine de vurgu yaparak, “Gelecek nesillere aktarılması adına, bu restorasyon projesi bizim gelecek nesillere borcumuzdu, cesaretle ve iyi niyetle bu borcu ödüyoruz” dedi.

“KOOP-MAR’LAR EYLÜL’DE HALKIMIZIN HİZMETİNDE OLACAK”

Aktunç, dar gelirli vatandaşların daha uygun temel gıda ürünlerine ulaşabilmesi için, “Türkiye’de Tarım Kredi Kooperatifleri var. Daha düşük gelirli insanlarımıza daha uygun ürünlere ulaşması için. Açılacak yerler hazır. Restorasyonu yapılıyor şu anda. İnşallah Ağustos, Eylül’e onları da açacağız ki “Koop-mar” adı altında daha düşük fiyatlı, düşük geliri olan insanlarımızın temel gıda ürünlerine olan ihtiyacını daha düşük fiyatlarda ulaşsınlar. Bunlar hep ilklerdir. Bunlar hep Demokrat Parti zamanında olan ve olacak şeylerdir. O yüzden bizim daha fazla, daha güçlü şekilde hükümette yer almamız gerekir” dedi.