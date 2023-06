Demokrat Parti Milletvekili adayı Serhan Aktunç Mayıs TV’de Mayıs Manşet programına konuk oldu. Serhan Aktunç “Takım tutar gibi parti tutulmamalı” dedi.

Özel sektörde yaşanılan sıkıntıları iyi bildiğini belirten Aktunç “Ben bire bir özel sektörde yaşanılan sorunların içinden gelmiş bir kişiyim hem işveren hem de işçi olarak bankaya gidildiğinde kredi almanın finansa ulaşmanın ne kadar zor olduğunu iyi bilirim çünkü bende esnaflıktan geldim. Ben esnafım, ben halkın içinden gelen biriyim” ifadelerini kullanarak esnafın sorunlarını en iyi anlayacak kişi olduğunu belirtti.

“HALKIN NE BEKLEDİĞİNİ İYİ BİLİYORUZ”

Aktunç, hayatının diğer bölümlerinde ise eğitimcilik yaptığını daha sonrasında kamuda görev yapmaya başladığını ve her alanda tecrübe sahibi olduğunu belirterek

“Hepimiz bilimin önemini vurguluyoruz bilimsiz bir dünya olmaz diyoruz. Ben yedi, sekiz sene öğretim görevlisi olarak çalıştım üniversite kokusunu iyi bilirim ve kendimi geliştirme konusunda iyi olduğumu düşünüyorum. İki seneden beridir ise üst düzey bürokrat olarak kamuda görev yapmaktayım. Kamuda çalışanlara çoğu zaman haksızlık edildiğini biliyor ve sistemli bir şekilde çözümler üreterek daha az çalışanların diğer çakışanların motivesini düşürmemesinin farkındalığı ile çözüm önerileri sunmayı bilinçli bir şekilde yapacağımdan emin olduğum için ve tüm bunların farkındalığını taşıdığım için adayım. Tüm bu donanımlar kolay elde edilmiyor. Halkın ne beklediğini iyi biliyoruz, yakın zamanda anket çalışması yaptık, halka sorunlarını sorduk bu anket sonucunda herkesin en büyük sorununun ekonomi olduğunu gördük ve bu yönde çalışmalarımıza devam ettik. Daha dar gelirli vatandaşlarımızın temel gıdalara çok daha kolay ulaşması için bir çalışma başlattık. Türkiye’de Tarım Kredi Kooperatiflerini inceledik ve temel gıdaların listesini çıkarttık İskele Mağusa ve Güzelyurt bölgesinde ki yerlerimizi belirledik temmuz veya haziran ayında bu marketleri hayata geçireceğiz”

“PARTİ ROZETİNE BAKILMADAN DOĞRU KİŞİ SEÇİLMELİ”

Halkın yaşadığı bütün sorunları birebir yaşamış halkın içinden biri olarak kürsüye çıkacak olmanın çok önemli bir olay olduğunu belirten Aktunç, “Eti tırnağı ile bir şeyler başarmış insanlar o kürsüye çıkmalı, insanlar parti rozetine bakmadan doğru kişiyi seçmeli, takım tutar gibi parti tutulmamalı. Geçmişe dönüp baktığımızda Turizm başına geçen her parti Girne Antik Limanı’na projeleri içinde yer vermişti fakat bunu başaran Demokrat Parti oldu. İnsanlar doğru gördüğü başarılı bulduğu her işi alkışlamalı, ideolojisi ne olursa olsun taş taş üstüne koyan insanlar desteklenmeli. Biz Milletin Vekili olacağız” dedi.



“KENDİ MİLLETİMİZE SAHİP ÇIKMALIYIZ”

Kendi milletimizin sorunlarını sıkıntılarını göz önünde bulundurarak çözümler üretmeliyiz ifadelerini kullanan Aktunç “Biz artık kendi halkımızı, kendi gencimizi kendi esnafımızı ve kendi dar gelirlimizi koruyacak tedbirler almak zorundayız. Biz bu konuda elimizi taşın altına koyarak kendi adımıza Koopmar açacağız fakat gençlerin artık umutsuz olduğunu hepimiz görüyoruz. Genç kardeşlerimizin umutsuzluğa kapılmamaları gerektiğini onlara aşılayarak ekonomik açıdan herkesi rahatlatacak çalışmalar yapmalıyız. “