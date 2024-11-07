Alayköy

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Alayköy Karakolu ile park arasındaki bölgeye bugün üç saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışması nedeniyle 09.00 ile 12.00 saatleri arasında bölgenin elektrik enerjisinin kesik olacağı belirtildi.

Eski Gönyeli-Boğaz yolu

Eski Gönyeli-Boğaz yolu bölgesinde bugün üç saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00-12.00 saatleri arasında eski Gönyeli-Boğaz yolunda Plümer Koruluğu ile Gönyeli Spor Kulübü arasındaki bölge ve Plümer Koruluğu, Oray Sitesi ile Mülk Sitesi arasındaki bölgeye elektrik verilemeyecek.

Bafra

Bafra Trafo merkezinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle bugün Limak, Artemis, Mehmetçik Plajı, Nuhun Gemisi Hotel, Concorde Hotel, “pis su arıtma”, “tuzlu su arıtma”, Thalassa Sitesi ve Bafra’ya elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre, kesinti 09:00-15:30 saatleri arasında olacak.