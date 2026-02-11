Mahkeme, zanlı hakkında yurt dışı yasağı ve nakit teminat şartı getirdi.

Kapıyı Çalıp İçeri Girdi

Mahkemede şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak, zanlının 30 Ocak 2026 tarihinde saat 19.00 sıralarında, kız arkadaşının kendisini E.C. ile aldattığı gerekçesiyle Haspolat’taki ikametgâha henüz tespit edilemeyen iki arkadaşıyla birlikte gittiğini söyledi.

Polis, zanlının kapıyı çaldıktan sonra açılan giriş kapısından içeri girerek E.C.’nin gözüne yumruk attığını, bu sırada göz kenarında kesi oluşmasına neden olduğunu aktardı.

Telefon ve Parayı Alıp Kaçtı

Polis, zanlının yatak odasında bulunan yaklaşık 82 bin 500 TL değerindeki Samsung Z 7 marka cep telefonu ile cüzdan içerisinde bulunan 1600 ABD dolarını alarak sirkat suçunu işlediğini belirtti.

Ayrıca E.C.’ye ait 9 bin TL değerindeki dizüstü bilgisayarı yere atarak kırdığı ve kasti hasara neden olduğu ifade edildi.

Suçlamaların Nevi Değişti

Polis, yapılan şikâyet üzerine zanlının tespit edilerek tutuklandığını, iki kez mahkemeye çıkarılarak toplam 11 gün ek süre alındığını söyledi.

İlk etapta soygun ve yaralama suçlamasıyla tutuklanan zanlının eylemlerinin sirkat, kasti hasar, darp ve bir cürüm işlemek kastıyla ikametgaha giriş suçlarını oluşturduğunun belirlendiği, bu nedenle suçlamaların nevinin değiştiği kaydedildi.

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirten polis, ülkede öğrenci izniyle bulunan zanlı için teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada iki gün ispat-ı vücut yapmasına ve 150 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi.