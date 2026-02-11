Lefkoşa’da “KKTC’de İkamet İzinsiz İkamet Etmek” suçundan tutuklanan F.A. yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkeme, zanlının 8 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Muhaceret Kontrolünde Ortaya Çıktı

Mahkemede şahadet veren polis memuru Mehmet Portakal, 8 Şubat 2026 tarihinde saat 00.30 sıralarında Lefkoşa’da İstanbul Sokak üzerinde polis ekiplerince yapılan kontrol sırasında zanlının tespit edildiğini söyledi.

Polis, Lefkoşa’da sakin F.A.’ya yapılan muhaceret kontrolünde, zanlının 15 Kasım 2025 tarihinden itibaren toplam 55 gün KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin belirlendiğini ve suçüstü hali gereği tutuklandığını aktardı.

İhraç İşlemleri Başlatıldı

Polis, zanlının daha önce mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde ihraç işlemleri için gerekli yazışmaların yapıldığını ancak henüz yanıt alınamadığını kaydetti. Soruşturmanın sürdüğünü belirten polis, 8 gün ek süre talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının soruşturma maksatlı 8 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.