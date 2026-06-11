Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru İpek Üzüm, 10 Haziran 2026 tarihinde saat 23.00 sıralarında Lefkoşa Hamitköy’de Atatürk Caddesi üzerinde bulunan boş arazide olayın meydana geldiğini söyledi.

Polis, U.D.’nin, eşi M.U. ile buluşup görüştüğü gerekçesiyle O.E. ile kavga ettiğini, her iki zanlının da birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine elleri ve ayaklarıyla vurduklarını belirtti.

Polis memuru, zanlıların kavga sonrası makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp rahatsızlık çıkardıklarını, ellerini ve kollarını gelişi güzel sallayarak uygunsuz tavır ve harekette bulunduklarını kaydetti.

Araçla Çarpıp Ağır Yaraladığı İddiası

Polis, zanlı M.K.’nin ise eski eşi O.E.’nin M.U. ile buluştuğu gerekçesiyle çıkan kavga sırasında kullanımındaki araçla kasten ve kanunsuz şekilde O.E.’ye çarptığını söyledi.

M.K.’nin aracın ön kısmıyla O.E.’ye öldürme kastıyla çarparak göz kemiği orta duvarının kırılmasına neden olup vahim zarara uğrattığını belirten polis, olay sonrası üç zanlının da tutuklandığını ifade etti.

“Namusum İçin Kavga Ettim”

Soruşturmanın sürdüğünü kaydeden polis, olay yerini gören iki tanığın ifadesinin alındığını, incelenecek kamera görüntüleri ile alınacak başka ifadeler bulunduğunu belirterek zanlıların bir gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı U.D. ise, “Namusum için kavga ettim. Karımı ve adamı aracın yanında birbirlerine sarılırken yakaladım. Karıma vurmadım” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların soruşturma kapsamında bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.