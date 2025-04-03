Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı, gazeteci, yazar Ali Kişmir'in Anayasa Mahkemesi’nde görüşülmeye başlanan ifade özgürlüğü davası 17 Nisan’a ertelendi.

Kişmir'in avukatı Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, mahkemeler önünde basına yaptığı açıklamada, davayı yürütecek savcının görevlendirildiğini kaydetti. Esendağlı, meclis tutanaklarının mahkemeye sunulup sunulmayacağı, mecliste mahkemeye sunulmaya değecek bir tutanak olup olmadığı ve 1983’te yasanın geçirildiği döneme ilişkin bir inceleme" yapılacağını belirtti.