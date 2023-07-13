İşveren ve Hükümet el ele vererek yeni Asgari Ücret 15 bin 750 TL olarak belirledi…

Sonrasında el ele gülücükler eşliğinde mutluluk pozları…

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Verilebilecek en iyi rakam verilmiş…

Hayat Pahalılığı oranında artış yapılmış…

Ve en önemli cümle; Yeni Asgari Ücret, Türkiye’de belirlenen Asgari Ücretten yüzde 39 oranında daha yüksekmiş…

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Ütopyalar ülkesi…

Gerçekten nereden başlayacağımı bilemiyorum…

Ancak Türkiye ile neyin kıyasını yapıyorsunuz Allah aşkına?

Bugün Türkiye Cumhuriyeti marketlerinde fırsatçı uyanıklara karşı denetim üstüne denetim yapıp devasa cezalar yazarken, siz kendi marketlerinizi denetleyebiliyor musunuz?

Kapısının önünden geçebiliyor musunuz?

Ya da diğer bir örnek verecek olursam, bugün Türkiye’de fahiş kiralara karşı yasal tedbirler alınırken ve kiracılar korunurken siz KKTC’de ne yapıyorsunuz?

KDV indirimi dediniz, inen bir fiyat henüz göremedik…

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“Serbest Piyasa Ekonomisi” argümanının arkasına saklanan bir yapı!

Marketlerde ekmek 10 TL olmuş iken çıkıp “Hayır! Ekmek 10 TL değil!” diyebiliyorsunuz!

Ülkede yeni fiyatlar hep Euro cinsi para birimi üzerinden hesaplanırken bizim bakanlar sadece bakıyor…

Sorsan her şey muhteşem…

Alice Harikalar Diyarında…

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Asıl siz tespit ettiğiniz usulsüzlüklere karşı neler yaptınız ondan haber verin…

Bir ceza kesildiğini duyan oldu mu?

Ama silinen cezalarla ilgili ortalık iddia kaynıyor…

Devleti devlet yapan en önemli unsur yaptırım gücüdür…

Bunu da bilmeyen varsa öğrensin…

Öyle gelene ağam gidene paşam demekle olmaz…

Yaptırım gücünüz yoksa halkınızı haksızlıklara karşı koruyamıyorsanız, yöneticilik becerileriniz üzerine düşünmenizi tavsiye ederim…

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Değil 15 bin 750 TL, 25 bin TL yapsanız da asgari ücreti yine de piyasayı dengeleyebilecek ve fiyatları kontrol edecek bir mekanizmanız olmadığını sürece bu ülkede artan fakirlik her geçen gün katlanacak…

Bu ülkede sütün kutusu 30 TL’den satılırken üreticiler Bakanlık önüne sütlerini döküyorsa, 12 TL’den ülkeye gelen bir ürün markette 120 TL’ye satılıyorsa, bu ülkede aslında fakirlik yoktur…

Fakirleştirilen bir halk ve onun karşısında simsarlar vardır!

O yüzden siz Türkiye ile kendinizi kıyaslayacağınıza önce kendi evinizi tertipleyin, sonra komşuyla kendinizi kıyaslarsınız…

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