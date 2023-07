Konuk yazar Karakuş yazdı...

Hatırlatma!!!

Matematik, temeli mantığa dayanan bir sistemdir ve zihni geliştiren bir araç olarak kişiye rasyonel bakış açısı kazandırır. Kişiye özgür ve ön yargısız bir düşünce ortamı yaratır. İnsanın sistemli, mantıklı, tutarlı düşünmesini sağlar.

Dalga geçmek dahi diyemiyoruz bu yaşananlara. 15.750 ₺ hayırlı uğurlu olsun dediler birde. Parada ne değer bıraktınız ki , halk hayrını görsün. Daha asgari ücret tespit edileceği sırada akaryakıt'a zam yapıldı. EV kiralarının asgari ücret kadar olduğunu, bilmeyen bir yönetimin elleri ve zihinleri arasında yok olmaya mahkum bir ülke var artık ve bunu kabul edin.

Gıdanın her gün değil ,daha önce de söylemiştik artık saatlik fiyatları değişiyor. 30 adet yumurta 155 ₺. Bir dondurma 40 ₺.

Ekmek , su, et, tavuk valla yorulduk onların ateş pahası fiyatlarını anlatmaktan. Ülkede tek zengin bir siz kaldınız Devlet-i Aliyye mensupları. İnsanların son kuruşuna kadar cebinden parasını alarak , maaşlarını ev kiralarına, elektirk, su , ve sadece günü birlik yemek ihtiyacını karşılamaya mahkum ettiniz.

Çok yakında market reyonlarındaki ürünleri döviz olarak satmaya başlayacaklar. Oto tamircileri vira bismillah diyerek başlıyorlar. Ne de olsa bu halk maaşını döviz alıyor, pek sarsmaz. Alice harikalar diyarı gibisiniz yeminle. İnsanları eğitimsiz, sağlıksız ve aç nasıl bırakılırın en iyi örneği sizlersiniz sayın yöneticiler. Taş taş üstüne koymadığınız ülkede. sadece tek yaptığınız şey ZAM ZAM ZAM. Başka bir icraatınız yok sizin.

Eylül ayı tüm hızı ile geliyor. Bu yıl ki eğitim masrafları 100'c sıcaklığında yakacaktır. Okullara tek bir taş koyulmayan ,hükümet bu yaz tatilinde yapacakları zamların planlarına çoktan koyuldular. Sağlık zaten çoktan bitti. İlaçsız bir hastane ele güne karşı iş yapıyor. Drajikomik asgari ücret ile insanların sağlık, eğitim, yaşam ve hayatta kalmalarını tüm gönülleri ile temenni eden bir hükümdarlık ile yaşıyoruz.

Geberi de be millet. Çalışıp çalışıp devlete vermekten bıktı usandı artık. Bir verip on geri alma poletikalrınız hiç bitmiyor sizin. Lehinize olmayan tek bir projeniz yok sizlerin. Sizin evlat okutma derdiniz yok. Sizin fatura derdiniz yok. Sizin sağlık derdiniz yok. Sizin akaryakıt derdiniz yok. O makam araçlarınız halkın vergisi ile yolda gidiyor. O aldığınız maaşları, halkın emek hakını gasp ederek alıyorsunuz.

Ülkede her şey döviz ile satılmaya başladı. Maaşlar çöp , alışlar lüx. Bu ülke tarihinde hiç bu kadar kötü olmamıştı. Horozu bol olan köyün sabahı geç olur. Oturdukları koltuklardan, her kafadan bir ses ve kendi çıkarları için ahkamlar kesiyorlar. Halkın dışında her şeye paraları ve yatırımları var. Eğitim , okullar, sağlık şöyle dursun gerek yok. Bizlerin havalimanlarına ihtiyacımız var. Halk devasa ev kiraları ile başa çıkamıyor, yetemiyor , savaşamıyor ve bu yüzden göç etmeye kadar gidiyor ama sorun değil, nasıl olsa ülke siyahiler var onlara zeval gelmesin.

Orta düzeyde ve onun altındaki aileler çocuklarını varsın okutmasın. Nasıl olsa özel okullara yollayan ensesi kalın sizin muhitler yeter bu ülkeye. Bu halk 8 ,12 saat çalışıp devlete karşı hayali faturaları ödesin de gerisi zerre kadar önemli değil sizin için. Ülke yönetmeyi çok yanlış öğretmişler sizlere. Bana soracak olursanız iddam yok ama bu şeklide olmadığını da çok iyi biliyoruz. Halkını eze eze başta kalmayı sürdüren zihniyet bu ülkenin sonunu getirmeye and içti. İcraatlarınız bunun en gerçek kanıtı.

Bu ülkede ne yazık ki , insanlar ya kazlardan ölüyor. Ya aniden ne olduğu belli olmayan sebeplerden, ya sağlıksızlık' tan ve sanırım bu gidişle en son açlıktan ölecektir. Ve bu hiç kimsenin umrunda bile olmayacaktır. Devlet işleri yine planlandığı şeklide devam edecektir.



EY DEVLETİ-İ ALİYYE BÜYÜKLERİ,

SAYILI GÜN ÇABUK GEÇER

BU HALK MİSAFİRE NAZİK OLMAYI BİLİR

AMA GÜNÜ GELİNCE YOL VERMEYİ'DE....

KARAKUŞ