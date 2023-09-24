Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre 24 Eylül saat 04:00 sıralarında, Girne’de Uğur Mumcu caddesi üzerinde, 30 yaşındaki Seyda Aşan 225 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PS 243 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru 75 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden ve Gamarez Sokağa dönmek için yavaşlayan 32 yaşındaki Çağdaş Göçmen yönetimindeki SB 141 plakalı salon aracın arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Her iki araç sürücüsü de tutuklandı.

Polisin soruşturması devam ediyor.