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HZ 983 plakalı araç sürücüsü Uladzislau ROHAU tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Ünal Üstel: Türkiye’nin ortaya koyduğu bu dik duruş halkımıza güç ve güven vermektedir

Ünal Üstel: Türkiye’nin ortaya koyduğu bu dik duruş halkımıza güç ve güven vermektedir

Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre saat 23:00 sıralarında, Alsancak ’ta Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Uladzislau ROHAU (E-23), 265 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HZ 983 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru seyreden Ameer ABDULLAH (E-23) yönetimindeki UF 764 plakalı motosikletin arkasında bulunan sepet kısmına sağ dikiz aynasıyla çarptıktan sonra, aynı istikamette yolun sol şeridinde seyreden Ahmet Can VARHAN (E-25) yönetimindeki UL 419 plakalı salon aracın sağ yan kısmına da çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

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