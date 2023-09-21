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Dün 17.30 sıralarında meydana gelen kaza sonucu yaralanan olmadı.

Muhaceret cezasını ödemek için uyuşturucu satmış...

Muhaceret cezasını ödemek için uyuşturucu satmış...

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