Girne-Değirmenlik ana yolunda, 84 miligram alkollüyken araç kullanan Türkiye Büşra Aşçıoğlu (K-25) yönetimindeki PB 155 plakalı salon araçla Girne istikametine doğru seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sol kısmındaki bankete düşerek, tekrar yola girdikten sonra yolun sağ kısmında bulunan çelik bariyerlere çarptı.
Çapmanın etkisiyle savrulan PB 155 plakalı araç, karşı istikametten gelen Kadir Tarım (E-53) yönetimindeki SK 664 plakalı van aracın ön kısmına çarptı.
Dün 17.30 sıralarında meydana gelen kaza sonucu yaralanan olmadı.